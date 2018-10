© AFP-Archiv

A verschiddene Bio-Sprosse goufe Bakterie vun der Zort Escherichia coli, déi Verotoxinne produzéieren, fonnt.Déi Bakterie kënne bannent enger Woch no der Consommatioun zu enger Infektioun mat Mo-Daarm-Problemer a Krämpercher féieren.Wie vun de betraffe Produite giess huet a Symptomer opweist, dee soll bei säin Dokter goen.Wien nach Produiten doheem huet, soll déi net méi iessen, mä hannescht an de Buttek bréngen.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué par: ministère de la Santé

Les autorités de la sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées via le système d'alerte rapide des denrées alimentaires de la Commission Européenne que certaines graines germées sont contaminées par des bactéries Escherichia coli susceptibles de produire des toxines (vérotoxines).



Ces bactéries peuvent causer des toxi-infections alimentaires qui peuvent se produire endéans une semaine après la consommation et se traduire par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de crampes. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.



Ces produits ont été distribués au Luxembourg au sein des chaînes de distribution suivantes :



• les différents magasins Naturata au Luxembourg

• le magasin Mullebutz, Bonnevoie

• le magasin Co-Labor, Bertrange



Les produits en question ont été retirés de la vente dans les magasins concernés au Luxembourg mais une partie des stocks a été vendue.



Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus utiliser ces produits et de les retourner au point de vente.



Noms: Sprossen Alfalfa, Sprossen Salatmix, Sprossen Gourmet, Sprossen Aufs Brot, Sommersprossen

Marque Healthy Powerfood, Sprossenmanufaktur

Unité: barquette

Date limite de consommation: Toutes les dates jusqu'au 29.10.2018

Origine: Allemagne



Seulement les produits avec la date de durabilité indiquée sont concernés. Tous les autres produits ne sont pas concernés.



Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter :

Division de la sécurité alimentaire

Tél. : 247-75625

secualim@ms.etat.lu ou consulter le site : www.securite-alimentaire.lu