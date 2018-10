ADR gesäit sech als Walgewënner, mee Kritik un CSV a Press (23.10.2018) Zwee Sëtz wollt d'ADR de 14. Oktober bäikréien, mëttlerweil wësse mer, datt et just fir een duergaangen ass.

D'Partei gesäit sech trotzdeem als Walgewënner. Dat war eng Conclusioun, déi se gezunn huet, wéi se d'Walen, d'Campagne an d'Resultat analyséiert huet.





Walanalys vun der ADR/Reportage Claudia Kollwelter



De Wieler war veronséchert, seet de Jean Schoos. Virop doduerch, datt d'CSV systematesch eng Koalitioun mat der ADR ausgeschloss huet.



Et koum zu enger Wielerbeweegung, analyséiert d'ADR, ma déi wier net zu Gonschte vun der CSV ausgefall, sou wéi si sech dat virgestallt hat an och net zu Gonschte vun der ADR. De Parteipresident Jean Schoos huet betount, dass hien am Gespréich mat enger Deputéierter aus dem Oste festgestallt huet, dass et eng Wielerbeweegung Richtung Pirate gëtt. Fir de Jean Schoss ass et am Osten awer net méi wéi eng Protestpartei.



Beklot gëtt sech bei der ADR, dann awer och iwwert d'Presse, iwwert d'Manéier wéi d'Presse mat der Alternativ demokratescher Reformpartei ëmgaangen ass. De Jean Schoss ënnersträicht, dass ee bal den Androck hätt, d'ADR géing kleng Kanner iessen a si géifen all Dag ronderëmlafen a sech doriwwer freeën, dass et enger gewëssener Partei an Däitschland géing besser goen. Dës Partei wollt hien awer net ernimmen, well ee senger Meenung no guer näischt mat där Partei ze dinn hätt.



Dann huet d'ADR sech och mat engem anere Walgewënner beschäftegt, nämlech mat deene Gréngen. Déi Gréng Ideologie, mengt de Jean Schoos, gëtt hei am Land bal wéi eng Relioun ugesinn, hie freet sech awer wéi vill Fuerderungen d'Partei bei Gambia 2 ëmgesat kritt.



D'Alternativ demokratesch Reformpartei huet dann och nach emol op deen, an hiren Aen, onfaire Walsystem higewisen, deen den Éierepresident Roby Mehlen jo viru Geriicht ufecht.