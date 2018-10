© MAEE

Plaque commémorative



Virun ongeféier 18 Méint war den Ausseministère an dat aalt Geriicht geplënnert - an ee Gebai, dat seng Geschicht huet ewéi anerer och. Mat positiven Amenter, mä och mat ganz däischteren. Ewéi tëscht 1940 an 1945.

D'Commemoratiouns-Plack hänkt virum Sall 25 um éischte Stack am neien Ausseministère. Zanter 1840 sinn am Sall 25 déi akuutste kriminell Affären traitéiert ginn. Dat war wärend dem Zweete Weltkrich u sech net anescht.Am Oktober 1940 huet den Nazi-Regime dat sougenannt ''Sondergeriicht'' do am Gebai agefouert, exklusiv fir politesch Affären.Um ''Sondergeriicht'' hunn ouni Ausnam just däitsch Riichter tranchéiert, e puer Affekoten haten awer déi Lëtzebuerger Nationalitéit, dorun huet de fréiere Procureur général Robert Biever erënnert.D'Standard-Strof um ''Sondergeriicht'' fir Organisateure vu politesche Manifestatioune: 2 Méint Prisong. 875 Lëtzebuerger si wärend der Zäit condamnéiert ginn.Kiermesméindeg, den 31. August 1942 koum et uechtert d'ganzt Land zu spontane Protestaktiounen. De Gauleiter hat den Dag virdrun Zwangsrekrutéierung ordonnéiert. Vill couragéiert Lëtzebuerger hu sech gewiert a sinn op Strooss gaangen. D'Nazie krute kal Féiss an hunn den Ausnamezoustand ausgeruff. A mam Ausnamezoustand en sougenannt ''Standgeriicht'' gegrënnt. D'"Standgeriicht" war eng nach méi rustikal Instanz. Nëmmen dräi Decisioune ware méiglech: Doudesstrof, Konzentratiounslager oder Fräisproch.Wärend den 8 Deeg, an deenen d'"Standgeriicht" fonctionnéiert huet, sinn eng 80 Lëtzebuerger condamnéiert ginn. 20 sinn no hirem Uerteel erschoss ginn - eng Méiglechkeet, fir an Appell ze goen, hate si net.Fir de Victimme vum Nazi-Regime ze gedenken, huet den Ausseminister Jean Asselborn en Dënschdeg de Mëtten eng Commemoratiouns-Plack virum Sall 25 devoiléiert. Et wär den Ament, un déi Leit ze denken, déi d'Lëtzebuerger Resistenz verkierpert hunn, esou de Jean Asselborn.De Vize-President vum Comité de la Mémoire Albert Hansen huet nach drun erënnert, wéi séier d'NSDAP an Däitschland aus engem Rechtsstaat eng Diktatur gemaach hat, an där d'Justiz net méi gerecht, mä arbiträr war.Dem fréiere Procureur général Robert Biever no dierft een och haut – mat Bléck op d'Aktualitéit – net vergiessen, dass eng Demokratie net selbstverständlech ass.

