No engem Accident en Dënschdeg de Mëtteg géint 15.50 Auer op der Escher Place de la Paix sicht d'Police elo no Zeien.

⚠️Heute gegen 15:50 Uhr verunfallte auf der Place de la Paix in Esch, nahe eines Fußgängerübergangs, Höhe Gebäudes Nr. 2 ein Pkw. Passanten kamen zur Hilfe. Diese Helfer, mögliche Zeugen des Unfalls sollen sich bitte bei der Polizei Esch ☎️ 4997 - 5500 melden. pic.twitter.com/ixRPaBYo5e — Police Luxembourg (@PoliceLux) 23. Oktober 2018

Beim Zebrasträifen beim Haus mat der Nummer 2 war et nämlech zu engem Accident komm.En Auto war widder e Bam gerannt an dunn op d'Säit vum Bäifuerer getippt.Passanten sinn dem Chauffer doropshin hëllefe gaangen an hunn och den Auto nees op seng Pneue gesat, éier si d'Plaz vum Accident verlooss hunn.Déi Escher Police sicht elo no deene Leit, déi méiglecherweis och matkritt hunn, wéi et zum Accident komm ass.All Hiweis ass fir d'Police vun Esch um Telefon 4997-5500.