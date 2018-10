X

Mat engem déidlechen Accident mat Fahrerflucht, am Juni 2016, um Monkeler zu Esch-Lalleng gëtt sech zanter en Dënschdeg um Stater Geriicht befaasst: Ugeklot ass e Mann vun 48 Joer.Deemools hat deen, mat ronn 1,8 Promill Alkohol am Blutt, nuets an der Autobunnsopfaart a Richtung Rond-point Raemerech e 24 Joer ale Mann ugestouss an déidlech blesséiert. De Beschëllegte war nom Accident kuerz stoe bliwwen an du fortgefuer; e puer Stonnen no de Faiten hat hie sech awer bei der Police gemellt.No engem Konveniat mat Iessen an dem Besuch vun zwee Caféë wollt den Ugekloten heem. Do hätt hien de grousse Feeler gemaach, engem Kolleg ze soen: "Féier mech bei mäin Auto!" Hien hätt sech gutt gefillt a wär an Direktioun Monkeler gefuer. Do hätt hien e Camion an en Auto gesinn, ma et wär him net direkt opgefall, dass déi do stoungen, sou de Mann. Hie wär vum Gas gaangen, hätt kee gesinn, mä dunn hätt et geknuppt. Hie wär stoe bliwwen, erausgeklommen an dohi getrëppelt, hätt ee gesinn um Buedem leien an en aneren iwwert dee gebéckt; wéi e weidere Mann aus deem Won erauskoum, gejaut a gestikuléiert hätt, wär hien a Panik oder ënner Schock virugefuer. D'Fahrerflucht wär e Feeler gewiescht, ma hien hätt Angscht gehat, dass d'Situatioun eskaléiere géif. Et géif him leeddoen, hie géif sech dofir entschëllegen, ma hien hätt d'Affer net gesinn a kéint et leider net réckgängeg maachen. Wéi hie moies um Radio héieren hätt, dass een dout wär, hätt hien engem Bekannten ugeruff, fir iwwert deen un e Polizist ze kommen."Dass et keng Bremsspure gouf, geet a Richtung vun Ärer Versioun!", huet de President vum Geriicht betount.D'Affär hat awer nach eng Virgeschicht! De Camion an den Auto stoungen nämlech do, well hir Chauffeure Sträit mateneen haten. Zu Steebrécken hätt de Camionneur säi Gefier bei engem Schantjen eriwwer gezunn, wouduerch dat spéidert Affer staark hätt misse bremsen, huet e Beamte vun der Police judiciaire ausgesot. Well den Automobilist dem Camionschauffer geblénkt hätt, wär deen um Monkeler erausgefuer; do wär d'Affer aus dem Won geklommen a vum Beschëllegten erfaasst ginn."Et war och Dommheet, fir de Camionneur zur Ried ze stellen!", huet de Riichter dozou gemengt.D'Affer hat iwwregens selwer bal 1,6 Promill Alkohol intus!En Expert sot nach, dass den Ugekloten zum Zäitpunkt vum Accident wuel mat 55 bis 65 km an der Stonn ënnerwee war an net mat Sécherheet ze soe wär, dass d'Accident fir de Beschëllegten z'evitéiere war.De Camionschauffer huet iwwerdeems erkläert, hien hätt d'Affer net gesinn aus dem Auto klammen, an och net d'Gefier vum Ugekloten.Dëse Prozess kënnt e Mëttwoch de Moien op en Enn.