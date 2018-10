© RTL Archivbild

Ee Blesséierte gouf et an engem Accident en Dënschdeg den Owend géint 17.14 Auer an der Route de Thionville an der Stad. Do hate sech 2 Ween ze pake kritt. Ee weidere Verwonnten gouf et du géint 19.40 Auer tëscht Suessem an Zolwer. Een Auto war an d'Ongléck verwéckelt.



Weider mellt den 112, dass et déi lescht Stonnen iwwer op direkt e puer Plaze gebrannt huet. D'Pompjeeën aus der Stad hunn an der Nuecht op e Mëttwoch direkt 3 Mol mussen eraus, well Poubellen a Brand stoungen. Géint Mëtternuecht war dat op der Paräisser Plaz de Fall. Kuerz dono hat och eng Poubelle an der Bouneweger Strooss gebrannt, souwéi an der Rue Sigismond, och zu Bouneweg.



Tëscht Veianen a Bëttel stoung kuerz no 18.30 Auer e Koup Offall a Flamen a géint 18.20 Auer war zu Rëmeleng an der Rue de la Bruyère eng Friteuse a Brand geroden.