Dëse Weekend ass et nees souwäit. An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg ginn d'Aueren nees ëm eng Stonn op d'Wanterzäit zeréckgestallt.



EU: Enn vun der Zäitëmstellung nach net an dréchnen Dicher

En Enn vun der Zäitëmstellung an der EU ass nach laang net an dréchnen Dicher, heescht et aus EU-Diplomatekreesser.



D'Europäesch Kommissioun huet jo proposéiert d'Zäitëmstellung ofzeschafen. Verschidden EU-Länner wieren éischter retizent an et géifen nach eng ganz Partie Froen opstoen, heescht et vu Bréissel. An deene meeschten Haaptstied lafen den Ament nach intern Berodungen.



D'EU-Kommissioun hat proposéiert vun 2019 un net méi un d'Auer dréien ze goen. Déi eenzel Länner sollte selwer kënnen decidéieren, ob si permanent Summer- oder Wanterzäit wëllen hunn. D'EU-Länner an d'Europaparlament musse majoritär hiren Accord ginn, fir dass d'Zäitëmstellung kann ofgeschaaft ginn. Éisträich, wou den Ament d'EU-Presidence huet, plaidéiert fir d'Summerzäit.