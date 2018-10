Trafic-Info Aarbechten am Irgäertchen - Verkéierchaos um Mëttwochmoien

Wéinst Aarbechten am Irgäertchen gouf et op der A1 Richtung Gaasperecher Kräiz Stau an der Sortie Sandweiler, dee sech bis an den Tunnel Cents gezunn huet.

Vun RTL