© Police

Am Ganze goufen 58 Verwarnunge vun der Police ausgeschwat, 46 Mol, well d'Automobiliste sech mat hirem Handy wärend dem Fuere beschäftegt hunn. 10 Mol dann, well d'Pabeiere vum Auto net an der Rei waren an eng Kéier war e Gefier guer net an der Rei an och d'Pabeiere waren net um neiste Stand, esou datt d'Gefier huet missen immobiliséiert ginn.E Motorradschauffer gouf direkt 2 Mol verwarnt, well hie besonnesch presséiert war an am Slalom duerch d'Autoskolonn gefuer ass.Vun der Police ass et dann nach de Message, datt et verbueden ass, wärend dem Autofueren den Handy ze benotzen:

Die Verkehrspolizei erinnert daran, dass das Benutzen des Mobiltelefons während der Fahrt verboten ist. Verstöße werden mit einer Geldbuße von 145 Euro und dem Verlust von 2 Punkten geahndet - deutlich mehr als eine Freisprecheinrichtung kosten würde.