Géint 7.20 Auer ass tëscht dem Léierhaff an der Hierheck en Auto an e Bam gerannt. 1 Persoun gouf blesséiert. De Samu vun Ettelbréck war op der Plaz.

D'Asazzenteren aus der Préizerdaul, vu Groussbus a vu Réiden ware geruff ginn, grad wéi d'Ambulanz vu Réiden.Kuerz no 7.30 Auer sinn op der2 Autoen net laanschtenee komm. 1 Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz vu Mamer war am Asaz, grad wéi den Asazzenter vu Sëll.Géint 7.40 Auer gouf zuan der Henri Koch Strooss e Foussgänger vun engem Auto ugestouss. De Foussgänger gouf just liicht blesséiert. Op d'Plaz geruff goufen de Samu, d'Ambulanz an den Asazzenter vun Esch.