Laangfristeg geet d'Rechnung vum Pensiounssystem net op, dorunner zweiwelt kaum een. D'Fondatioun Idea huet ausgerechent, dass eis Wirtschaft all Joer mat 5% misst wuessen, fir de System laangfristeg finanzéieren ze kënnen, fir de Fall, dass keng Reforme géife gemaacht ginn. Dat géif bedeiten, dass eis gesamt Wirtschaftsleeschtung bis 2060 um Niveau vun der Belsch vun haut ukomm wier.

Zwar hu mer Pensiounsreserve vu ronn 18 Milliarden Euro, ganz laangfristeg geet d'Rechnung vum Pensiounssystem awer net op, et gi méi Leeschtunge versprach, wéi an de System abezuelt gëtt, erkläert de Marc Wagener vun der Fondatioun Idea un engem Beispill: Wann een all d'Sue kuckt, déi een iwwer 40 Joer abezuelt huet, huet een déi no 7 bis 10 Joer nees eraus. D'Liewenserwaardung no der Pensioun läit awer bei ronn 28 Joer als Mann an 32 Joer als Fra. Dat ass am System deemno e Feelbetrag, dat heescht, dass déi Pensiounen, déi ausbezuelt ginn, net gedeckt ginn duerch Kotisatiounen.

Ëm 5% misst eis Wirtschaft no der Rechnung vun Idea wuessen, fir de System finanzéiert ze kréien, eng iwwer-optimistesch laangfristeg Erwaardung, zanter 2000 wiere mer nämlech éischter mat 3% gewuess. An op deenen 3% baséiert d'Fondation Idea hir Propositioun fir de System ze reforméieren. Dofir wëll een déi kleng Rente stäipen an dee bis um Renteminimum vu ronn 1800 Euro bäibehalen an alles doriwwer eraus, ofhängeg vum Revenu graduell kierzen.

Bei enger Pensioun vu 4.000 Euro, misst ee manner kierzen, wéi bei enger vu 7.000. Dat géif der sozialer Finalitéit Rechnung droen, sou nach de Marc Wagener.



De Staat sollt net eleng d'Responsabilitéit fir e Pensionär mussen huelen, deen am Liewe wäit iwwer der Moyenne verdéngt huet. Do ass et legitim z'erwaarden, dass de Staat net alles muss maachen an déi Persoun wärend 30 Joer 7 oder 8.000 Euro Pensioun kritt. Do hätt all Mënsch eng Eegeverantwortung.



Wéi gesot, fir dass dës Method sech kéint rechnen, misst d'Wirtschaft awer ëmmer nach all Joer ëm 3% wuessen, op 50 Joer misst se sech esou verdräi- oder vervéierfachen, faut le faire seet de Marc Wagener.