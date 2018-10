© Lynn Kayser / RTL.lu

© Lynn Kayser / RTL.lu

Aktuell ass just gewosst, datt den Alarm op der Gare ausgeléist gouf. De genaue Grond konnt zu dësem Ament nach net festgestallt ginn.Et deit awer alles op e falschen Alarm hin, well d'Leit konnte schonn no e puer Minutten, géint 15.30 Auer, nees an d'Gare eragoen.