Concernéiert sinn 45.000 Salariéën.



Hei d'Schreiwes vum Groupement des Entrepreneurs

Le Groupement des Entrepreneurs et la Fédération des Entreprises de Construction et de Génie Civil saluent la fin heureuse des négociations de longue haleine et se réjouissent de l’accord autour d’une nouvelle convention collective de travail dans les secteurs du bâtiment.



L'accord de négociation prévoit ainsi notamment :



- une augmentation des salaires tarifaires de 2,4% sur 3 ans (1 % en 2019 et 0,7 % en 2020 et 2021)

- une augmentation de la prime de fin d'année qui passe de 6 à 7 %

- le paiement d'une prime unique de 300 Euros répartie sur 3 ans (100 Euro par an)

- l'instauration d'un droit à la formation continue pour tous les salariés des groupes de qualification de niveau 3

- accord d’octroyer aux salariés administratifs 2 jours de congé supplémentaires (27 jours au total) et de leur verser au minimum une prime de fin d'année identique à celle versée aux salariés manuels (contexte du statut unique)

Remerciant les partenaires sociaux, le Groupement des Entrepreneurs et la Fédération des Entreprises de Construction et de Génie Civil tiennent à souligner que si les négociations ont connu des hauts et des bas, le dialogue a au final toujours été fructueux et constructif.