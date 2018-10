E Samschdeg tëscht 7 an 18 Auer ass d'Streck a béid Richtunge fir den Trafic gespaart.

De Chantier ass tëscht der Bretelle vun der A6, wann ee vun Arel kënnt, an dem Rondpoint bei der Total-Statioun. Vun der Zone Bourmicht a Richtung Rondpoint bleift op, dogéint gëtt et eng Deviatioun, fir vum Rondpoint an d'Zone commerciale ze kommen.

De Communiqué

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

En raison de travaux effectués sur la route nationale N34 le samedi 27 octobre 2018 de 7 à 18 heures, la circulation sera interdite dans les deux sens entre la bretelle de sortie de l'A6 (en venant d'Arlon) et le rond-point situé près de la station d'essence Total. L'accès à ce rond-point à partir de la zone Bourmicht restera accessible. L'accès à la zone Bourmicht à partir du rond-point ne sera pas possible.

Une déviation sera mise en place.