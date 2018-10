Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Déi Strof huet um Stater Geriicht de Vertrieder vum Parquet am Prozess géint e fréiere Multiplan-Manager gefuerdert; dem 67 Joer ale Mann gouf ë.a. Verontreiung an Ënnerschloe vu Gesellschaftsverméige virgehäit. Bei déi gefrote Prisongsstrof sollen nach eng Geldstrof vun 10.000 € an d'Confiscatioune vu ronn 18 Milliounen €, engem Fliger, engem Helikopter a vu Konschttableauen dobäi kommen!

Am Prozess geet et ëm ronn 25 Milliounen €, déi den Ugekloten tëscht Januar 2007 a Mäerz 2010 soll ënnerschloen oder verschwent hunn, dat ë.a. zum Schued vun der Gesellschaft „Belval Plaza“. De Beschëllegten, Manager vu 7 Multiplan-Sociétéiten, soll dës Sue vun deenen ofgezwackt hunn, déi hien ë.a. en vue vun der Entwécklung vun de Projete Belval Plaza I, Belval Plaza II a Belval Plaza Tower op de Frichë vun Esch-Belval zur Verfügung gestallt krut.