Am zweete Prozess wéinst Infraktiounen zum Schutz vun der Privatsphär an dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material ass e Mann e Mëttwoch op der Cour d'appel an der Stad besser ewechkomm wéi an 1. Instanz.



War hien dunn nach zu enger Prisongsstrof vu 4 Joer veruerteelt ginn, sinn e Mëttwoch am Nomëtte 4 Joer, dovun 3 mat Sursis probatoire gesprach ginn. Zu den Oploe gehéiert ënnert anerem, dass sech de Mann psychiatresch behandele léisst.



Hien hat 4 Faite virgehäit kritt, an zwar am Mee 2014 an de Vestiairë vun der Sportshal zu Biekerech onerlaabt mat enger verstoppter Kamera gefilmt an tëscht Juni 2014 a Juli 2015 op 3 USB-Sticken, um Harddisk vu sengem Laptop an um Computer vun der Bank, fir déi hie geschafft huet, bal 15.000 Biller mat kannerpornografeschem Inhalt an 30 sou Filmer gehat ze hunn.