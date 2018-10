Op der Cour d'appel an der Stad blouf et e Mëttwoch am Nomëtteg fir e Mann bei enger Prisongsstrof vu 6 Joer wéinst engem Iwwerfall, am Joer 2012, op eng Bijouterie zu Schëffleng. Am November virzejoert war en zweete Mann dofir, an Ofwiesenheet, zu därselwechter Strof veruerteelt ginn. Beim Iwwerfall ware Bijouen an Aueren am Wäert vu ronn 37.500 Euro fortkomm.