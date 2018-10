© Olidom Multimedia

An enger Kéier um CR155 tëscht Schrondweiler an der Kräizung mat der N14 Miedernach-Steeën war en Auto riichtaus gaangen ... an eng 30 Meter vun der Strooss ewech am Bësch gelant.De Chauffer gouf dobäi blesséiert, ma et besteet éischten Informatiounen no keng Liewensgefor.Den Auto hat bei sengem ongewollten Ausfluch an d'Grénges e puer méi kleng Beem gekäppt, zum Gléck stoung kee ganz décken am Wee ...