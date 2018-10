De François Aulner huet sech e Mëttwoch mam Wëssenschaftler an Auteur Michael Kopatz ënnerhalen.

Interview am Video

Den Ekosystem, deen de Mënsch brauch, fir ze liewen, ass a Gefor. Fir eng nohalteg Gesellschaft ze schafen, muss d'Politik Reegelen decidéieren, déi et jidderengem erméiglecht, seng Gewunnechten ze änneren a mat de Widderspréch am Konsumverhale vun de Leit muss Schluss sinn, alles dat mengt de Wëssenschaftler an Auteur, Michael Kopatz, deen e Mëttwoch zu Lëtzebuerg op Besuch war.