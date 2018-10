Interreg-Uni-Projet: Reportage Pierre Jans



Grenzen an d'Grenzgebidder erfuerschen a besser verstoen. Dat ass d'Zil vum wëssenschaftlechen Netzwierk ''Border Studies'', dat e Mëttwoch um Belval vu sechs Unien aus der Grenzregioun lancéiert gouf.Déi Universitéiten – dorënner zum Beispill och d'Uni.lu an d'Uni Tréier – gehéieren zu der Unioun mam Numm "Universitéit vun der Groussregioun". Dat neit Netzwierk gëtt vum Interreg-Projet vun der Europäescher Unioun ënnerstëtzt a géif voll an den Zäitgeescht passen, housch et op der Presentatioun.

D'Belsch, Däitschland, Frankräich, Lëtzebuerg - véier eegestänneg Länner mat nationale Grenzen. Eleng dës Evidenz géif d'Grënnung vum Netzwierk legitiméieren, sot de President vun der Universitéit vun der Groussregioun Pierre Mutzenhardt. Ausserdeem géif een Drëttel vun den Europäer an engem Grenzgebitt liewen.Et ginn national Grenzen, mä och Grenze bannent enger Regioun. An am wäitste Sënn géif sech d'ganz Welt ëm Grenzen dréinen, ewéi den Karl-Heinz Lambertz, de President vun der Europäescher Kommissioun vun de Regiounen, erkläert huet.Ronn 80 Wëssenschaftler sinn an dat neit Netzwierk agebonne, bis 2020 fléissen 2 Milliounen Euro am Kader vum Interreg-Projet doran.D'Wëssenschaftler aus 13 verschiddenen Disziplinne setze sech zum Beispill mam Aménagement du territoire a mat der Mobilitéit auserneen - zwee Begrëffer, déi een hei zu Lëtzebuerg déi lescht Méint jo méi dacks héieren huet ... De "Center for Border Studies" kéint mat senger Expertise méiglech Léisunge fir dës Problemer proposéieren, sot de wëssenschaftleche Coordinateur Christian Wille vun der Uni.lu.