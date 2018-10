An de leschte Méint ass vill iwwer Ongerechtegkeeten am Steiersystem diskutéiert ginn, och iwwer d'Steierklass 1a.

© afp

Blo, Rout a Gréng verhandelen en Donneschdeg weider am grousse Krees iwwer eng nei Regierung, respektiv si maachen zesumme mat Verwaltungen an de Sozialpartner de Point, wou een drun ass a wéi eng Politik méiglech ass.

Bei de Steiere soll nach eppes geschéien. D'DP huet sech am Walkampf kloer fir déi konsequent individuell Besteierung ausgeschwat. Dat wär, no der optionaler Individualiséierung, déi logesch Suite.

All Persoun soll also eenzel gekuckt ginn, géif eng eege Steiererklärung maachen. Dat géif fir méi Gläichberechtegung suergen an Ureizer ginn, fir schaffen ze goen.





Individuell Besteierung/Reportage Carine Lemmer



De Patrick Goldschmidt ass de Spezialist fir Steierfroe bei der DP. De Staat soll net méi kucken, wéi d'Leit zesumme liewen, mä déi eenzel Persoun besteieren. Vill Länner maachen dat schonn. D'Schweden schonn zanter de 70er Joren. Éisträich, Holland an d'Belsch sinn och dee Wee gaangen. D'Aarbechtszäite vu ville Frae sinn do an d'Luucht gaangen, d'Aarbecht – och déi doheem – gouf méi fair opgedeelt. Méi Steiere bezuelen, soll awer ënnert dem Stréch keen, betount de Patrick Goldschmidt. D'Hausaufgab, déi déi nei Regierung huet, ass, fir ze kucken, e Modell ze fannen, wou ee just nach vun engem Barème ausgeet, ouni dass een eppes verléiert.

Bestuete Koppelen, wou een doheem bleift, fäerten am meeschten, datt si finanziell méi schlecht ewechkommen. Do hätt een awer Steierungsméiglechkeeten. Dofir kéint een do kucken, dass, wa jidderee seng eege Steiererklärung mécht, dass deen ee Partner deem aner fiktiv ee Montant eriwwer transferéiert, fir déi Differenzen auszegläichen.

Et géif also just nach eng Steierklass ginn. Gemeinsam Depensen, déi ee kann ofsetzen, kéint een op déi zwee Partner opdeelen, de ganze Montant géif de selwechte bleiwen. E Partner, dee bis ewell doheem bliwwen ass oder wéineg geschafft huet, soll motivéiert ginn, schaffen ze goen, well et finanziell méi attraktiv gëtt. De Patrick Goldschmidt kéint sech och virstellen, datt ee souguer nach méi wäit geet. Et kéint een nach aner Saachen domadder léisen, wéi zum Beispill d'Pensiounen, dat duerch gewësse Mechanismen.

Iwwer déi steierlech Individualiséierung wäert déi nächst Woche geschwat ginn. Déi potentiell Koalitiounspartner sinn net ofgeneigt, mengt den DP-Steierexpert. D'Individualiséierung géing nämlech och Zoustëmmung fanne bei déi Gréng a bei der LSAP. Et misst ee just kucken, ewéi een dat technesch geléist kritt, ouni dass d'Leit eppes verléieren, souwäit d'DP-Iwwerleeungen iwwer eng individuell Besteierung.