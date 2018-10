Wann e Jugendlechen hei am Land Droge-Problemer huet, ginn et just zwou Optiounen.

Eng Alternativ, déi hei am Land allerdéngs nach net konnt fonnt ginn. Jugendlecher mat Drogeproblemer ginn duerfir iwwert de Programm "Option" a Communautéiten a Portugal an an Italien geschéckt. Do léiere se ouni Drogen eens ze ginn. D’Jenny Fischbach huet sech dëse Programm ugekuckt a mat Betraffe geschwat.