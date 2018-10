© RTL Archivbild

Och um Donneschdeg ginn nees eng ganz Partie Vertrieder vu verschiddenen Administratiounen empfaangen, ënnert anerem vun der Inspection générale de la sécurité sociale, vun der Gesondheetskeess, der Pensiounskeess, der Waasser- souwéi der Ëmweltverwaltung an der UEL, der Unioun vun de Lëtzebuerger Entreprisen. Et ass awer och um Tour vun de Gewerkschaften OGBL, LCGB an CGFP, déi vun de Verhandlungsdelegatioune consultéiert ginn.



An der Emissioun Kloertext op RTL Télé Lëtzebuerg sot de President vum Onofhängege Gewerkschaftsbond e Mëttwoch den Owend, dass een natierlech eng Lëscht u Fuerderunge bei sech hätt. Eng Partie dovu wiere scho bekannt, huet den André Roeltgen betount, wéi zum Beispill eng Hausse vum Mindestloun. Elo wier de Moment fir dës Fuerderung nach eemol an aller Däitlechkeet virzebréngen.



De Kloertext am Replay: Koalitiounsverhandlungen - Erwaardungen a Knackpunkten



E Freideg ginn d'Koalitiounsverhandlunge weider. Eng nächst Reunioun ass op de 14. November fixéiert.