© AFP Archivbild

Den Ugeklote war net fir säi Prozess ugetrueden.Him gouf virgehäit, am Mäerz zejoert op senger Facebooksäit e Saz gepost ze hunn, an deem hie sech iwwer Judden, Schwaarzer an Tierken ausgelooss hat. De Saz, deen hien, wéi d'Police koum, direkt geläscht hat, hat opgehale mat "warum wir Adi so vermissen".D'Uerteel ass fir de 14. November.