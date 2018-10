© RTL Archivbild

Op der Héicht vum Léierhaff hat den Automobilist, deen an Direktioun Hierheck ënnerwee wor, an enger Rietskéier d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer. Den Auto ass ongebremst mat der Chaufferssäit an ee Bam gerannt a koum an engem Feld un d'Halen.De Mann koum schwéier blesséiert an d'Spidol an de Miess- an Erkennungsdéngscht gouf op d'Onglécksplaz geruff.En Donneschdeg de Mëtteg war et d'Nouvelle, dass den 22 Joer alen Awunner aus dem Nordweste vum Land, nach an der Nuecht un de Suitte vu sengen uerge Blessure gestuerwen ass.