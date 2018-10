All Kéiers 9 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vu 500 €, dozou goufen en Donneschdeg de Moien um Dikrecher Geriicht e Mann an eng Fra veruerteelt, déi wéinst Zouhälterei de Prozess gemaach kritt haten.



D'Koppel hat virgehäit kritt, 2016 am Nopeschhaus vum Dikrecher Geriicht Zouhälterei bedriwwen ze hunn. Déi zwee solle vun am Ganze 4 Frae profitéiert hunn.