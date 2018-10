reporter.lu huet dat den Donneschdeg de Moie gemellt. Um Bord vun de Koalitiounsverhandlungen huet d'Regierung op déi Nouvelle reagéiert. De Premier huet säi Finanzminister virun d'Press geschéckt an deen huet erkläert, datt dat alles ganz normal wär. Keng Neiverschëldung, mä eng normal Gestioun vun der Tresorerie.



De Pierre Gramegna ënnersträicht, dass et esou wier, dass ee reegelméisseg Kreditter, déi auslafen, géing duerch neier ersetzen. Dat wier esou beim Staat an dat géing ee "Roll Over" nennen. Et hätt een also e Prêt vu 500 Milliounen op ee Joer verlängert zu engem méi gënschtegen Taux an dat wier dat bescht gewiescht, wat een do hätt kënne maachen, esou de Pierre Gramegna.





An anere Länner géif dat dacks gemaach ginn, hei am Land manner, mä wann ee méi e gënschtegen Taux kritt, wär et normal, datt een de Prêt erneiert, sou de Pierre Gramegna.