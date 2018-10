© RTL Télé Lëtzebuerg

Fir dës Behaaptung méi glafwierdeg ze maachen, gëtt déi angeblech Dot domadder beluecht, datt den Erpresser e "richteg" Passwuert vum Affer, dat am Virfeld gehackt ginn ass, am Mail ugëtt.Duerno gëtt déi betraffe Persoun opgefuerdert, eng gréisser Zomm Suen a Form vu Bitcoins bannent 24 Stonnen ze bezuelen. Am Fall, wou d'Leit net bezuelen, kréie se gedreet, datt de Video un de Frëndes-a Familljekrees geschéckt gëtt.D'Police réit an dëse Fäll, de Mail ze ignoréieren, en ze läschen an déi aktiv Passwierder ze änneren.