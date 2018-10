A well Mëllech bei verschiddene Leit Allergien ausléise kann, gëtt op de Feeler beim Etiquettage opmierksam gemaach.De Feeler kënnt vun dohier, datt de Produit mat Speck a Kéis an d'Tute vum "Duyvis Crac a Nut paprika" gefëllt gi war.D'Päck "Duyvis Crac a Nut Paprika 200 grammes" goufe beim Delhaize, am Cora Bartreng a vun Trendy Foods verkaaft. Se goufen antëscht aus de Regaler geholl.Wien de Produit scho kaaft huet a keng Mëllechallergie huet, dee kann en ouni Bedenken iessen.Concernéiert ass och just dee Lot, deen als Date limite de consommation den 08.0619 huet.

Offiziell Matdeelung

Communiqué par: ministère de la Santé

Les autorités de la sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées via le système d'alerte rapide des denrées alimentaires de la Commission européenne du rappel du produit: «Duyvis Crac a Nut Paprika 200 grammes» qui a été distribué au Luxembourg dans les magasins Delhaize, Cora Bertrange et Trendy Foods.



Par inadvertance du producteur, le mauvais produit (avec du bacon & fromage doublement enrobé) s'est retrouvé dans l'emballage du Duyvis Crac a Nut paprika. Le produit a donc été muni d'une étiquette erronée qui ne mentionne pas l'allergène lait.



Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux personnes allergiques au lait de ne pas consommer le produit suivant:



Nom: Duyvis

Marque Crac a Nut Paprika

Unité: 200 g

Date limite de consommation: 08.06.19

Numéro de lot: 08-06-19 248 NLZ -08



Le produit en question a été retiré de la vente dans les magasins Delhaize, Cora Bertrange et Trendy Foods au Luxembourg mais une partie des stocks a été vendue.



Pour les consommateurs qui ne sont pas allergiques, il n'y a pas de danger. Ils peuvent consommer le produit sans risque.



Seulement le produit avec le numéro de lot et la date de durabilité indiquée est concernée. Tous les autres produits ne sont pas concernés.



Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter:



Division de la sécurité alimentaire

Tél.: (+352) 247-75625

E-mail: secualim@ms.etat.lu

ou consulter le site: www.securite-alimentaire.lu