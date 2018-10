© RTL (Archiv)

D'Theme sinn ënner anerem d'Aarbechtszäit, d'Léin souwéi d'Konditioune bei de Verhandlungen. Den Nico Clement vum OGBL schwätzt beim Kollektivvertrag vun engem ganz wichtegen Instrument.





Extrait Nico Clement



Den OGBL verhandelt iwwer 250 Kollektivverträg a geschat eng Dose Sectoriellverträg, wou ee ganz wéineg Konflikter huet. Datt, well sech zwee gläichberechtegt Partner, d'Gewerkschaft an d'Patronat, treffen an doriwwer verhandelen. Et gëtt dann awer och Fäll, wou et Konflikter ginn, wou een als Gewerkschaft emol an der Offensive an emol an der Defensive ass. Ma awer, betount den Nico Clement, ass de Kollektivvertrag e System, deen zu Lëtzebuerg funktionéiert an deen een elo och net schwächen dierft.D'Zil misst et och sinn, nach vill méi Salariéë via Kollektivverträg ofzesécheren.Natierlech gesäit den onofhängege Gewerkschaftsbond och eng Rei Plazen, wou de Schong dréckt. Eng Fuerderung, déi och an der “maison du peuple“ rappelléiert gëtt, ass déi vu Changementer bei der Schlichtungsprozedur. Dës misst vereinfacht ginn a méi séier goen. Dernieft gëtt bedauert, datt een als Gewerkschaft den Ament ganz wéineg Méiglechkeeten hätt, fir sech wärend enger Prozedur ze wieren.