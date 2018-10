© RTL (Archiv)

Virun allem a Sierra Leone wieren d'Awunner sech zanter 2011 aktiv géint d'Präsenz vun der Firma SocFin déi Plantagë fir Palmenueleg a Kautschuk ze gewannen, geréiert. Op Invitatioun vun enger Initiativ vu 14 Lëtzebuerger Organisatiounen hunn e Mëttwoch zwou concernéiert Persounen temoignéiert. D'Regierung vu Sierra Leone an d'Spëtzt vun der Communautéit ''Malen'' hätten hinnen all hir Terrainen accaparéiert a se SocFin iwwerlooss, déi do hir Plantagen installéiert hätten, esou d'Fassia Vandy. Zanterhier géif et an der Regioun just nach Aarbechtsplaze bei SocFin an d'Paien do géifen net emol duergoen, fir modeste ze liewen. D'Initiativ fir Mënscherechter am Business hëlt elo déi nächst Regierung an d'Responsabilitéit.



De Jean-Louis Zeien erkläert, datt et dofir kloer ass, datt mir Gesetz zu Lëtzebuerg brauchen, fir d'Entreprisen, déi hei hire Sëtz hunn, an hirer gesamter Produktiounsketten d'Mënscherechter respektéieren. Dat wier den Challenge fir déi nächst Regierung.





Extrait Jean-Louis Zeien



Am konkrete Fall vun der Communautéit ''Malen'' hätt d'Initiativ scho Kontakt mat der Direktioun vun der Kooperatioun am Ausseministère opgeholl. Lëtzebuerg misst Drock op déi nei Regierung vu Sierra Leone maachen, fir eng onofhängeg Investigatioun vum Konflikt tëscht den Awunner an der Entreprise SocFin ze lancéieren.