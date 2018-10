Am Januar hat sech en 22 Joer ale Mann am Zesummenhank mat engem Sträit an enger Koppel op Facebook iwwer Araber ausgelooss.Donieft hat hie geschriwwen, Zitat: "(...) nëmmen décken Dreck hei am Land. Lëtzebuerg soll nach lauter Asylanten eranhuelen, da kraacht et och gläich hei am Land. Freeë mech schonn drop!""Et deet mer leed, wat ech geschriwwen hunn! Ech hunn net iwwerluecht!": Dat waren déi 1. Wierder vum Beschëllegte virun de Riichteren, wouropshin d'Presidentin vum Geriicht gemengt huet: "Dat héiert een an all Affär! Firwat schreift ee méi séier, wéi een iwwerleet?"Et wär eng Dommheet gewiescht an hien hätt sech mol net méi kënnen drun erënneren, dat geschriwwen ze hunn, sou de jonke Mann. "Schreift Der da méi sou Topegkeeten?", war d'Äntwert, dorop, vun der Riichterin. Neen, hien hätt just eng Kéier sou eppes geschriwwen; hie wär sech net méi sécher gewiescht, mä hätt et effektiv geschriwwen. Op d'Fro vun der Presidentin vum Geriicht, wéi een iwwerhaapt drop kéim, sou eppes ze schreiwen, hat hie keng Erklärung, ausser déi, sech näischt dobäi geduecht ze hunn.Nodeems d'Me Kreicher, Affekotin vun enger Partie civile, 1.000 € moralesche Schuedenersatz fir dee Mann gefrot hat, op dee sech de Commentaire bezunn hat, huet d'Vertriederin vum Parquet et positiv fonnt, dass de Beschëllegten zouginn huet, dat geschriwwen ze hunn; positiv wär doriwwer eraus, dass hie sech dofir schumme géif.Op de Sträit an der Koppel hätt den Ugekloten eng Schëpp drop geluecht, am Stil "Dat wäert ee jo nach soen däerfen!"; dat géif ee reegelméisseg a Poste gesinn. Hei hätt de Mann awer muttwëlleg zum Haass an zur Gewalt opgeruff, woufir hien eben eng Geldstrof sollt kréien, an der Hoffnung, dass dat net méi geschéie géif.D'Uerteel ass fir de 14. November.