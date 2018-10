© Screenshot

D'Campagne "Weiblech? Männlech? Intergeschlechtlech? Komm mir sinn oppen" ass een Deel vun de geplangte Moossnamen vum éischten nationalen Aktiounsplang fir d'Fërderung vun de Rechter vu lesbeschen, schwulen, bisexuellen, transgender an intergeschlechtleche Persounen, dee vun der Regierung am Juli 2018 decidéiert gouf.D'Zil vun der Campagne ass et, iwwer Intergeschlechtlechkeet ze informéieren a méiglechen Diskriminéierunge vun intergeschlechtleche Mënschen entgéint ze wierken.Im Rahmen des Tages zur Sichtbarkeit von Intergeschlechtlichkeit (Intersex Awareness Day) am 26. Oktober 2018, startet das Ministerium für Familie, Integration und die Großregion die Aufklärungskampagne, „Weiblich? Männlich? Intergeschlechtlich? Seien wir aufgeschlossen."Die Kampagne ist Teil der geplanten Maßnahmen des ersten nationalen Aktionsplans zur Förderung der Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender und intergeschlechtlichen Personen, der von der Regierung im Juli 2018 verabschiedet wurde. Ziel der Kampagne ist es, über Intergeschlechtlichkeit zu informieren und mögliche Diskriminierungen von intergeschlechtlichen Menschen zu bekämpfen.Intergeschlechtliche Personen werden mit biologischen Merkmalen geboren, die nicht der sozialen oder medizinischen Norm sogenannter „männlicher" oder „weiblicher" Körper entsprechen. Es handelt sich um natürliche Variationen des Körpers. Diese Variationen können sich auf chromosomale, hormonelle oder anatomische Merkmale sowie auf die Fortpflanzungsorgane beziehen.Intergeschlechtlichkeit kann sich vor der Geburt, bei der Geburt, während der Pubertät oder im Erwachsenenalter zeigen. Einige Menschen werden sich ihrer Intergeschlechtlichkeit während ihres ganzen Lebens nicht bewusst.Da ihr Körper oft als abweichend von der Norm sogenannter „weiblicher" und „männlicher" Körper angesehen wird, kommt es vor, dass intergeschlechtliche Kinder, Jugendliche und Erwachsene Diskriminierungen und Verletzungen ausgesetzt sind. Intergeschlechtlichkeit wird auch oft mit der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung von Personen verwechselt.„Intergeschlechtliche Personen sind wie Frauen und Männer schon immer Teil unserer Gesellschaft. Ich hoffe, dass die Kampagne Tabus bricht, mit Vorurteilen aufräumt und die Akzeptanz sowie den Respekt gegenüber von intergeschlechtlichen Personen fördert. Wir müssen eine inklusive Gesellschaft aufbauen und diese Kampagne ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung" erklärt die Familien- und Integrationsministerin, Corinne Cahen.Die Kampagne umfasst ein Plakat, ein Informationsblatt für Eltern eines intergeschlechtlichen Kindes, sowie die Internetseite www.intersexe.lu / www.intersex.lu. Alle Kommunikationsmittel der Kampagne sind auf Deutsch und Französisch erhältlich.Das Plakat und das Informationsblatt können per E-Mail (secretariatsolidarite@fm.etat.lu) bestellt werden.Communiqué par: Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région

Dans le cadre de la Journée de la visibilité intersexe le 26 octobre 2018, le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région lance la campagne de sensibilisation «Féminin? Masculin? Intersexe? Gardons l'esprit ouvert.».



Cette campagne fait partie des actions prévues dans le premier plan d'action national pour la promotion des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, que le gouvernement a adopté en juillet 2018. L'objectif de la campagne est d'informer sur l'intersexuation et de lutter contre les discriminations que peuvent vivre les personnes intersexes.



Les personnes intersexes sont nées avec des caractéristiques biologiques qui ne correspondent pas à la norme sociale ou médicale des corps dits «masculins» ou «féminins». Il s'agit de variations naturelles du corps. Ces variations peuvent concerner les caractéristiques chromosomiques, hormonales, anatomiques ou des organes reproducteurs.



L'intersexuation peut apparaître avant la naissance, à la naissance, à la puberté ou à l'âge adulte. Certaines personnes ne se rendent pas compte de leur intersexuation au cours de leur vie. Étant donné que leur corps est souvent considéré comme différent de la norme des corps dits « féminins » ou « masculins », il arrive que les enfants, jeunes et adultes intersexes vivent des discriminations et des violations de leurs droits humains. L'intersexuation est aussi souvent confondue avec l'identité de genre ou l'orientation sexuelle des personnes.

«À l'instar des femmes et des hommes, les personnes intersexes font depuis toujours partie de notre société. J'espère que la campagne aidera à briser les tabous, à finir avec les préjugés et à promouvoir l'acceptation et le respect des personnes intersexes. Il est nécessaire de construire une société inclusive pour toutes les personnes vivant au Luxembourg et cette campagne est une étape importante sur ce plan», souligne la ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen.



La campagne comprend une affiche, un dépliant à l'intention des parents d'un enfant intersexe et un site Internet www.intersexe.lu / www.intersex.lu. Tous les supports de la campagne sont disponibles en français et en allemand. Les affiches et les dépliants peuvent être commandés par e-mail (secretariatsolidarite@fm.etat.lu).