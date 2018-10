© Pit Everling

D'Fuer- an d'Waardezäite gi méi flexibel gemaach, begréisst de Paul de Araujo vum LCGB. Déi obligatoresch Paus vu 45 Minutte kéint een elo anescht opdeelen, domat kéint een Aarbechtspläng mat méi kuerzen Amplituden a méi kuerze Waardezäite fir d'Chauffere maachen.

Derbäi kënnt eng Hausse vun den Amplitudë-Primmen, déi vun elo un anescht gerechent ginn.D'Negociatioune wiere laang an haart gewiescht, soe se beim chrëschtleche Gewerkschaftsbond.Aner wichteg Punkte stéingen awer nach op, seet den LCGB a verweist op d'Kollektivvertragsverhandlungen, déi lafen.Opgrond vum positiven Impakt vum Reglement op d'Chaufferen a vun de Sanktiounen, déi virgesi si fir Patronen, déi déi nei Reegelen net anhalen, wier et elo Zäit, no 4 Joer Verhandlungen, zu engem Kollektivvertragsofschloss ze kommen, dee sämtleche Salariéë vum Secteur ze gutt kënnt an d'Acquisen an d'Aarbechtsplazen ofséchert, esou de Paul de Araujo.

D'Federatioun vun de Busentrepreneuren FLEAA hätt och scho signaliséiert, datt ee bereet wier ze verhandelen.Am Raum stinn notamment eng Augmentatioun vun 2% fir d'Chauffeure vu klenge Busser, linear Salairesaugmentaioune fir all Gehaltskategorien, op d'mannst 4 bezuelte Stonne bei Sonndesaarbecht oder nach zousätzlech Congésméiglechkeeten am Fall vun engem Net-Respekt vun de Rouzäite pro Woch.