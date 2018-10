D'Cécile Hemmen demissionéiert als Buergermeeschtesch vu Weiler zum Tuer. An engem Communiqué un de Grand-Duc deelt d'LSAP-Politikerin mat, dass déi politesch Provokatioune scho virun de Komplementarwahle si zu dësem Schrëtt beweegt hätten. Muttwëlleg Konfrontatiounen am Gemengerot geséich si fir sech als rengen Energieverloscht.D'Cécile Hemmen ass zënter 2011 Buergermeeschtesch vu Weiler zum Tuer. Zënterhier hätt sech d'Liewensqualitéit an der Gemeng konstant verbessert. An der Zesummenaarbecht am Gemengen- a Schäfferot wier déi politesch Faarf ni en Thema gewiescht an hätt d'Decisiounen och ni beaflosst."Politique politicienne" hätt an enger klenger Gemeng keng Plaz, seet d'LSAP-Politikerin, déi awer am Gemengerot wäert bleiwen.