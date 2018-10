Si gouf an engem Bësch fonnt an et kéint sech méiglecherweis ëm eng geklauten handelen.

Den Dënschdeg, 23. Oktober gouf an engem Bësch bei Bigelbaach (bei Reisduerf) eng Posch aus Lieder vun der Mark s.Oliver fonnt.D'Police freet elo, ob een d'Posch erëmerkennt, well et kéint sech dobäi em handelen, déi geklaut an duerno ewechgeheit gouf.Wiem d'Posch gehéiert oder wien eppes iwwer hire Besëtzer soe kann, gëtt gebieden, d'Police vun Dikrech um Tel. 4997-8500 ze kontaktéieren.