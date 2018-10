© Luxtram

Bis Enn 2020 soll den Tram vun der Luxexpo bis op d'Gare fueren. An den nächste gutt 2 Joer kommen da vun der Stäreplaz bis op d'Gare 4 weider Arrête bäi.Mam Chantier wäerten da vum 29. Oktober un och d'Beem an der neier Avenue tëscht der Metzer Plaz an der Paräisser Plaz ewech geholl ginn. Vum 5. November u gi 5 Beem laanscht d'Vëlospist zu Uespelt nees ageplanzt.DÉBUT DES TRAVAUX - Avenue Emile Reuter et Avenue de la LibertéLuxembourg, le 26 octobre 2018 – Après la mise en service du tram jusqu'à la Place de l'Etoile, cet été, Luxtram va démarrer les travaux préparatoires à la construction de la ligne de tramway au centre-ville, sur l'Avenue Emile Reuter et l'Avenue de la Liberté.D'ici fin 2020, le tram circulera sur ce nouveau tronçon, depuis la Place de l'Etoile et jusqu'à la Gare centrale sans ligne aérienne de contact en desservant 4 nouvelles stations. L'espace public traversé par le tram est entièrement repensé avec un réaménagement de façade à façade qualitatif. Tout au long du linéaire de tramway, les réseaux souterrains seront déviés de l'emprise de la future plateforme tramway, renforcés et/ou renouvelés au regard des besoins des concessionnaires de réseaux. L'alignement d'arbres qui borde l'Avenue de la Liberté sera restitué lors de l'aménagement définitif par de nouveaux arbres plantés de façon à ne pas impacter les nouveaux réseaux et tout en leur permettant de se développer durablement. Ils vont enrichir le patrimoine végétal de la Ville de Luxembourg et contribueront ainsi à une meilleure qualité de vie pour tous.Une réalisation en plusieurs phases : Afin de minimiser l'impact du chantier et de maintenir la circulation générale, les travaux seront réalisés en plusieurs étapes.La phase des travaux préparatoires et de déviation des réseaux : Luxtram va démarrer prochainement les travaux préparatoires sur l'Avenue Emile Reuter et l'Avenue de la Liberté (entre la Place de Metz et la Place de Paris): élagage et enlèvement d'arbres, mise en place des installations de chantier, déplacement et mise en place d'arrêts de bus provisoires avec une signalisation afférente, installation de feux tricolores temporaires, enlèvement d'équipements ou de mobilier urbain.Sur l'Avenue de la Liberté, les arbres situés entre la Place de Metz et la rue Schiller, seront enlevés à partir du 29 octobre. A partir du 5 novembre, 10 arbres seront transplantés à Aspelt le long de la piste cyclable. Afin de réduire l'impact sur la circulation, ces travaux de transplantation seront réalisés de nuit et les équipes veilleront à réduire les nuisances sonores au maximum. Sur la place de Paris, 8 arbres seront également enlevés durant cette même période. Les autres arbres de l'Avenue de la Liberté seront enlevés au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'ici la fin d'année 2018.A partir de mi-novembre, Luxtram va engager les travaux de déviation et de renforcement/renouvellement des réseaux souterrains. Ainsi, les conduites en sous-sol (eau, gaz, électricité,...) situées actuellement sous la future plateforme du tramway, doivent être déplacées pour rester accessibles en cas d'entretien ou de réparation, sans devoir perturber l'activité future du tramway.Luxtram veillera, avec les services de l'État et de la Ville de Luxembourg, à maintenir au maximum les flux de circulation et à minimiser les nuisances lors de la réalisation de ces travaux. Une attention particulière sera apportée à la réalisation des travaux dans le respect de toutes les parties prenantes et notamment les riverains. Une équipe de deux médiateurs de chantier assureront le relais d'information au quotidien sur le terrain. Ils sont joignables au N° de tél. : 26 20 28 20 et seront les contacts privilégiés des riverains et des usagers de l'espace public en général.