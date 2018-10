Op der Bréck bei Colmer-Bierg hate sech e Freideg de Mëtteg géint 15.40 Auer e Camion an en Auto ze pake kritt.

Dobäi gouf eng Persoun blesséiert.D'A7 hat nom Accident musse gespaart ginn, op Héicht vun der Sortie Colmer-Bierg/Rouscht, wat direkt zu engem Stau gefouert huet.Op der Plaz waren d'Ambulanz vu Lëntgen an d'Zentere vu Colmer-Bierg a Miersch.Un d'Chauffere war et den Opruff, am Stau eng Rettungsgaass ze loossen respektiv d'Gebitt groussraimeg ze ëmfueren.