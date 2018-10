Den 100,7, d'EBU an de Xavier Bettel: Rep. Ben Frin



Déi Europäesch Unioun fir Radio-Televisioun, d'European Broadcasting Union (EBU) zu Genève an der Schwäiz, huet dem Premier- a Medieminister Xavier Bëttel e Schreiwes zoukomme gelooss, an dem si hir Bedenken iwwer d'Gouvernance an de Finanzement vum staatleche Radiosender 100,7 matdeelt. Den aktuelle System géif net mat der internationaler Praxis iwwerteneestëmmen, esou wéi se och vum Europarot recommandéiert gëtt.

D'EBU ass besuergt iwwert Onofhängegkeet vum radio 100,7. De momentane System vun der Gouvernance an der Finanzéierung vum Radio wier net am Aklang mat den internationale best practice Standarden. Dat schreift d'EBU an engem Bréif un de Xavier Bettel.https://t.co/IFFqKSuUJP pic.twitter.com/i08XqfXGkm — radio 100,7 (@100komma7) 26. Oktober 2018

D' Schreiwes un de Premier Bettel ass op den 13. Oktober datéiert, an dat ganz bewosst: Déi Europäesch Unioun fir Radio-Televisioun EBU, där och Radio France, d'BBC an d'ARD ugehéieren, wollt mat dem Bréif d'Klima wärend de Walen net perturbéieren.Dass d'Lëtzebuerger Regierung de President an déi 8 Membere vum Verwaltungsrot géif ernennen an och de Budget vum sozio-kulturelle Radio festleet, géif den 100,7 automatesch politesch ofhängeg maachen, wat esou net dem internationale Standard, sou wéi e vun EBU an den Europarot recommandéiert gëtt, géif entspriechen.D'Onofhängegkeet vun ëffentleche Medie wier awer fundamental fir de Fonctionnement vun der Demokratie an der Informatioun vun de Bierger, besonnesch a kritescher Momenter wéi bei Walen, heescht et um Internetsite vun der EBU.De Conseilspresident vum 100,7 Laurent Loschetter hat sech op der 25-Joer-Feier vum Radiosender selwer als Vertrauenspersoun vum Xavier Bettel bezeechent an dass e seng Roll e bëssen anescht géif verstoe "wéi am Dictionnaire beschriwwen", schreift den 100,7. D'Fro, déi sech stellt, ass, ob hien elo och als Interimsdirekter ernannt gëtt.De Premierminister Xavier Bettel hëlt Positioun zum Schreiwes vun EBU u seng Adress: Hie wier bereet, no de Koalitiounsverhandlungen, sech mat de Concernéierten un een Dësch ze sëtzen. Hie géif och näischt ausschléissen a géif hannert dem Radio 100,7 stoen.Den aktuellen Direkter Jean-Paul Hoffmann hat Enn September demissionéiert a wier spéitstens de 15. Dezember net méi op senger Plaz, spéitstens da muss ee seng Plaz iwwerhuelen. E Freideg huet dann och d'Uni Lëtzebuerg wësse gedoen, datt de Jean-Paul Hoffmann hiren neie Kommunikatiounschef gëtt. Vum 15. Dezember un.