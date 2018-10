© MSS

D'Sandra Thein war bis elo Directeur des finances et des ressources humaines am Ausseministère. Si ass donieft och scho jorelaang am Conseil vu verschiddenen Entitéite vun den Hôpitaux Robert Schuman vertrueden.Elo ersetzt si de Christian Oberlé am Grupp vun den Hôpitaux Robert Schuman. De Christian Oberlé war bis zu senger Nominatioun Directeur général adjoint vun den Hôpitaux Robert Schuman an Direkter vun der Fondation Hôpitaux Robert Schuman.Hien ass un d'Spëtzt vun der Gesondheetskeess gewiesselt a gouf e Freideg als CNS-President vum Sozialminister Romain Schneider vereedegt. Den 1. November fänkt hien un.D'Sandra Thein ersetzt de Christian Oberlé am Spidolsgrupp HRS a fänkt den 1. Dezember un.

Déi offiziell Matdeelungen

Communiqué par: Ministère de la Sécurité sociale

Le vendredi 26 octobre 2018, Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, a procédé à l'assermentation de Christian Oberlé en tant que nouveau président de la Caisse nationale de santé.



« Monsieur Oberlé a une expérience de presque 2 décennies dans le domaine hospitalier luxembourgeois et une forte connaissance du système de l'assurance maladie-maternité. Il est le candidat idéal pour reprendre le poste de président de la Caisse nationale de Sante » a affirmé Romain Schneider durant l'assermentation.



Christian Oberlé prendra officiellement ses fonctions le 1er novembre 2018.

Communiqué de presse des Hôpitaux Robert Schuman (HRS)Comme annoncé par les instances gouvernementales en charge, Christian Oberlé quitte les HRS et prendra la présidence de la CNS au 1er novembre 2018.Nous lui souhaitons une main heureuse dans l'exercice de sa nouvelle fonction.Au sein des HRS, Christian Oberlé sera remplacé par Sandra Thein, jusqu'à présent Directeur des finances et des ressources humaines au Ministère des Affaires étrangères et européennes.Sandra Thein, qui siège depuis des années au Conseil d'administration de diverses de nos entités, prendra ses fonctions au 1er décembre 2018.Les Hôpitaux Robert Schuman (HRS) sont nés en 2014 de la réunion de la Clinique Bohler, l'Hôpital Kirchberg, la ZithaKlinik situés à Luxembourg ville et la Clinique Sainte Marie située à Esch-sur-Alzette : 250 médecins sous statut libéral et plus de 2250 salariés prennent l'engagement d'assurer une prise en charge de haute qualité et un service personnalisé à forte composante humaine.Les missions du groupe clairement définies sont structurées autour de sept pôles de compétence : le pôle Femme, Mère, Enfant, le pôle de Médecine interne, le pôle Appareil locomoteur, le pôle Psychiatrie, le pôle Viscéral-oncologie, le pôle Gériatrie. Les Hôpitaux Robert Schuman disposent d'une structure moderne pour répondre aux attentes des professionnels de la santé et assurer la meilleure prise en charge possible de ses patients. Des rôles académiques et de recherche complétent les missions cliniques des pôles.