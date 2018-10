D'Zich a China rullen ... elo mol vu Léck aus! (26.10.2018) Zanter 4 Joer lafen d'Diskussioune jo och fir e Gidderzuch tëscht Lëtzebuerg an der zentralchinesescher Stad Zhengzhou fueren ze loossen.

Deen Zuch ass elo op de Schinnen - awer net vu Lëtzebuerg aus. E Mëttwoch hunn déi éischt 29 Waggonen eng Industriezon direkt nieft dem Fluchhafen vu Léck verlooss.

"D'Präsenz vum Gigant am Internet-Handel Alibaba huet den Ausschlag ginn, dat mer op Léck kommen. Ma et ginn och weider Projeten, a virop vill Intressant fräi Terrainen", esou de Zhao Wenming.Alibaba ass en décke Fësch, deen och d'Lëtzebuerger Regierung u Land zéie wollt. Ma RTL-Informatiounen no hu grad déi néideg Terraine ronderëm de Fluchhafe gefeelt. Elo ass also de Choix op Léck gefall. Net déi eenzeg grouss chinesesch Entreprise, déi Investissementer an der belscher Wallonie plangt. Um fréiere Site vu Caterpillar bei Charleroi kéinten RTL TVI no geschwë chinesesch Elektroautoe vu "Thunder Power" gebaut ginn. 175 Milliounen Investissement, 650 Aarbechtsplazen. D'Chinese schénge sech iwwerhaapt op eemol an onser direkter Nopeschregioun ganz wuel ze villen ...2019, also d'nächst Joer schonn, kéinte bis zu 3 Zich d'Woch tëscht Zhengzhou a Léck rullen. Mat chinesesche Produkter Direktioun Europa. Ma och déi 1,4 Milliarde Chinese ginn ëmmer méi konsumfreedeg. D'Clienten, Destinatioun China, sollen aus der Belsch, awer och Holland, Däitschland a Lëtzebuerg kommen, sou déi Responsabel.Ass de Projet fir Direktzich vu Beetebuerg aus domat vum Dësch? Net onbedéngt! Ma akut ass deen den Ament net méi. Do war d'Wallonie méi séier, méi grouss, méi attraktiv. D'Wallonie, där hier industriell Relance iwwer Peking lafe kéint, esou déi Responsabel vun der "Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers".