Wéi de CGDIS mellt, hat et uechtert Land op 3 Plaze gebrannt an 3 Mol gouf et en Accident mat all kéiers engem Blesséierten.

Géint 23.30 Auer ass um Sennengerbierg en Auto ageknuppt, eng Persoun gouf verwonnt.



Ee weidere Blesséierte gouf et um 1.19 Auer tëscht Sëll a Bruch. Den Automobilist war do mat sengem Gefier an e Bam gerannt.



Da gouf et um 4.23 Auer nach een Accident tëscht dem Stafelter an dem Waldhaff. Och hei ass ee Blesséierten ze bekloen.



Gebrannt hat et och e puer Mol, ugefaangen no 20.30 Auer um Gréiweknapp. Do stounge Hecken a Flamen.



Um 00.17 Auer hat et an engem Gaart zu Käl an der Rue des près gebrannt a kuerz no 3 Auer stoung zu Bouneweg an der Rue Antoine Godart nach en Auto a Flamen.