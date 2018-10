© RTL Archivbild

De Mann hat an enger schaarfer Rietskéier d'Kontroll iwwert säi Won verluer. Den Auto ass queesch an de Summerwee gerëtscht an ass mat der Chaufferssäit widder e Bam gerannt.



Wéi d'Police schreift, war de Schock därmoossen hefteg, dass de Mootr aus dem Auto erausgeschleidert gouf. De Chauffer, deen eleng ënnerwee war, gouf ageklemmt an buet misse vun de Pompjeeë befreit ginn. Hie koum schwéier blesséiert an d'Spidol.



Ëmmer nees kënnt et op där Plaz zu schroe Virfäll. Dee leschten Accident, deen déidlech Suitten hat, war am Juli dëst Joer.