Wéi d'Police schreift, sinn 3 onbekannt Täter um 3 Auer an der Nuecht op e Samschdeg an eng Bensinsstatioun zu Diddeleng agebrach.

© RTL Archivbild

Enger Policepatrull ass um 3 Auer en Auto opgefall, dee mat Motor u bei enger Bensinsstatioun zu Diddeleng an der Lëtzebuerger Strooss stoung. Et huet sech erausgestallt, dass de wäissen Citroën C3, deen a Frankräich immatrikuléiert ass, widder d'Fënster vun der Statioun gerannt war.



D'Beamten hunn d'Bensinsstatioun ëmstallt a Verstäerkung geruff, ma d'Täter waren zu deem Zäitpunkt scho geflücht.



Dräi onbekannt Männer si fir d'Dot responsabel. De wäissen Citroën, deen a Frankräich als geklaut gemellt gi war, hu si stoe gelooss. Geflücht si si an engem weidere geklauten Auto, en Citroën C4 mat de franséische Placken CP220FJ.

Geklaut gouf Zigaretten an Alkohol.



Eventuell Zeie solle sech um 113 mellen.