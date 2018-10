© RTL Archivbild

De Chauffer huet doheem ugeruff, dass een him de Führerschäi soll laanscht bréngen. An där Zäit huet d'Bäifuererin, respektiv d'Frëndin ugefaangen d'Polizisten als rassistesch ze bezeechnen. D'Situatioun war ugespaant.



Kuerz Zäit drop koum d'Famill vum Automobilist op der Plaz un, just do ass dem Mann agefall, dass hie säi Permis a Portugal verluer hat. Wéi d'Polizisten him dunn och nach annoncéiert hunn, dass hie Protekoller an enger Héicht vun am Ganzen 256 Euro ze bezuelen hätt an hie wéinst sämtleche Faiten den Auto misst stoe loossen, ass d'Situatioun eskaléiert.



De Mann huet sech nees an den Auto gesat a wollt fortfueren. Ee Beamte wollt hien dorun hënneren, deen dunn awer op de Gas gedréckt huet, wéi de Polizist deels nach am Auto war. Deen anere Beamten huet misse Pefferspray benotzen, fir de Chauffer ze stoppen.



D'Situatioun gouf ëmmer méi verfuer, de Beamte krut der mat der Fauscht an d'Gesiicht an déi komplett Famill, zesumme mat der Frëndin, huet probéier ze verhënneren, dass de Chauffer festgeholl gëtt. Verstäerkung huet misse geruff ginn, eréischt dunn konnt de Mann, deen zu allem Iwwel och nach keng Pabeiere bei sech hat, mat Handschellen ofgefouert ginn.



Den Auto gouf sécher gestallt an e weidere Protokoll geschriwwen. Béid Beamte goufe beim Asaz blesséiert.