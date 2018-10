Géint 11.20 Auer koum et zu Mäertert am Hafen zu engem Tëschefall, wou e puer honnert Liter Diesel an d'Musel geschwemmt goufen.

Dat Ganzt ass geschitt, ewéi een Tankschaff eidel gemaach sollt ginn. Nom Ofschalte vun der grousser Pompel gouf, ewéi virgesinn, eng méi kleng Pompel agesat. Hei war eng falsch Manipulatioun mat engem sougenannte "Schieber" ënnerlaf, sou dass den Diesel op d'Deck vum Schëff gelaf ass a vun do ass den Diesel an d'Musel gefloss. De Bedreiwer schwätzt dovun, dass ongeféier 400 Liter an d'Musel gelaf solle sinn.D'Pompjeeë vu Manternach, Mäertert, Gréiwemaacher a Lëntgen, sou wéi de "Service Dépolution" hu probéiert mat Ofspärungen an extrae Matten, déi de Sprit opsuckelen, sou vill Diesel wéi méiglech zréckzehalen ma den Uelegflom huet sech a kuerzer Zäit ausgebreet. D'Pompjeeën vu Wellen a Konz hunn dorobbs hinn och eege Spären am Waasser installéiert an de Schëffstraffik op der Musel huet misse gestoppt ginn.De Schëff-Trafic huet wéinst dësem Tëschefall och missen agestallt ginn. De genauen Ausmooss vun der Verschmotzung ass nach net bekannt.

Nieft der Police ass och d'Permanence vum Waasserwirtschaftsamt op der Plaz.