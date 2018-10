Aktuell leie mir an engem Déifdrockgebitt an dëst kéint en Dënschdeg och den éischte Schnéi vun der Saison bréngen.

En Dënschdeg gëtt relativ vill Wand erwaart, dat bei Geschwindegkeete vu 60 bis 70 Stonnekilometer. Och ass mat staarke Schaueren ze rechnen.Bei maximal 2 bis 5 Grad Celsius ass bei enger Héicht vun iwwer 300 Meter mat Schnéi ze rechnen. Och méi déif kann et deelweis zu Schnéiree kommen.E Mëttwoch dierft sech d'Wieder dann nees berouegen. D'Temperature klammen deen Ament nees bis op 9 bis 13 Grad an et dierft gréisstendeels dréche bleiwen.