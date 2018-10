Den CGDI mellt 2 Accidenter, mat all kéiers engem Blesséierten, eemol um 21.50 an duerno nach kuerz virun 2.30 Auer.

Béid Gefierer, zu Käerjeng an der Rue Nicolas Meyers a méi spéit nach op der RN7 tëscht Housen an Maarnech, waren allebéid an en Objet gerannt. Op béide Plazen gouf eng Persoun blesséiert.