Géint 19.35 Auer war en Onbekannten an en Haus zu Haassel an der Duelemer Strooss agebrach, kuerz drop koum d'Proprietärin Heem an huet hien erwëscht.

© AFP Archivbild

D'Fra kuerz nodeems si beim Haus ukoum gesinn, dass d'Terrassendier hannert dem Haus opgebrach gi war. Beim Eragoen huet si du Geräischer aus dem ieweschte Stack an Uecht geholl an ass nees aus dem Haus eraus. Nëmme kuerz drop ass och den Abriecher aus der opgebrachen Dier geflücht.D'Fra ass him an Direktioun Haaptstrooss nogaangen, ma wéi déi éischt Policepatrullen ukoumen, huet den Onéierleche sech iwwert e Feldwee ewech gemaach. Do goufen dunn och geklauten Objeten erëmfonnt.Mat Hëllef vu Sichhënn goufen d'Felder, Bëscher a Wunnquartieren an der Ëmgéigend duerchsicht, ouni Succès.Beim Täter handelt et sech ëm ee Mann tëscht 20 a 25 Joer, mat däischterer Hautfaarf, 1,80 Meter grouss, gouereg. Hien hat eng gréng Jackette an eng Kap un.