Um 1.15 Auer koum et op der A13 an Direktioun Däitschland zu engem Accident. Déi 4 Passagéier sinn erausgeklommen a goufe vun engem zweeten Auto matgeholl.

© RTL Archivbild

Zeien hunn der Police gemellt, dass déi 4 Persounen, déi am Auto souzen alkoholiséiert gewierkt hunn. Si sinn aus dem accidentéierte Gefier erausgeklommen an goufe wéi gesot matgeholl.Eng Policepatrull huet duerno festgestallt, dass um Won, deen deels op der Pannespur an deels am Gruef loung, sämtlech Fënstere gebrach waren. Och d'Placke waren ofmontéiert ginn.Eng Enquête leeft.